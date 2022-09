Nuno Dias: «Este tipo de jogos são bons para perceber até que ponto podemos contar com esta juventude toda»

O treinador do Sporting, Nuno Dias, viu a sua equipa perder na Taça Vila Cascais (2-4) diante do Sp. Braga, derrota averbada em Carcavelos este sábado, mas enalteceu o desempenho da formação leonina desfalcada pelos jogadores ao serviço das seleções."Estou satisfeito com aquilo que fizeram, com o desempenho e como conseguiram equilibrar o jogo contra uma equipa difícil e que vai fazer um excelente campeonato, não tenho dúvidas. Conseguiram levar o jogo em igualdade até cinco minutos do fim. Nos primeiros 35 minutos conseguimos fazer um jogo extremamente competente e equilibrado. Isso deixa-me satisfeito, especialmente pela entrega e pela forma empenhado com que se bateram todos. A melhorar? Temos sempre de o fazer, acima de tudo nos aspectos individuais, técnicos, de passe, passe e receção. São coisas básicas que, facilmente, no treino aprimoramos. Amanhã vai ser mais um jogo no qual vamos melhorar certamente. Este tipo de jogos são bons para o crescimento, para evoluirmos e para perceber até que ponto podemos contar com esta juventude toda", considerou o técnico campeão nacional.