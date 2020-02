Nuno Dias: «Estou muito satisfeito por voltarmos à liderança»

O Sporting venceu este domingo o Benfica por 2-0 e assumiu a liderança da fase regular do campeonato nacional de futsal, relegando o rival lisboeta para o segundo lugar.

Após o encontro relativo à 17.ª jornada, realizado no Pavilhão João Rocha, o técnico dos leões enalteceu a atitude dos seus jogadores e assumiu que este foi um dos dérbis taticamente mais exigentes para ambas as equipas.





"Três pontos, passámos para a liderança e faltam sete jornadas e 21 pontos. Nada está decidido, ainda há muitos pontos em disputa, e queremos melhorar as nossas prestações. Creio que cooperação é a palavra chave para o sucesso do jogo de hoje, em que os jogadores entenderam claramente o plano que tínhamos delineado e cumpriram na íntegra. Foram extraordinários na execução do plano e estou muito satisfeito por tantas jornadas depois voltarmos à liderança. No futsal, o jogo nunca está controlado. Houve momentos em que o Benfica controlou o jogo, houve momentos em que o Sporting controlou e houve momentos em que ninguém controlou ninguém. Em termos de desafio tático, este foi dos jogos mais difíceis", referiu Nuno Dias."O Sporting joga com pivot há anos: Fortino, Dieguinho, Cardinal e Rocha. Hoje, estávamos privados deles todos. Mas, é injusto falar das ausências perante a qualidade do jogo e o empenho dos que se apresentaram em campo. Tenho de dar os parabéns aos que jogaram.""Isso é um trabalho individual, não parte de mim. Podemos alertar, baixar as linhas defensivas, mas são essencialmente adaptações emocionais que os atletas fazem. Felizmente, tenho jogadores de grande qualidade que o conseguem fazer."