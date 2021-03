Nuno Dias: «Fizemos mais para que a vitória caísse para o nosso lado»

O Sporting bateu este sábado o Fundão por 4-2 e confirmou a presença na final da Taça da Liga Placard de Futsal, que será disputada este domingo frente ao vencedor do Benfica-Modicus, que se encontra atualmente em disputa.





No final da partida, Nuno Dias destacou a dificuldade incutida pela equipa do Fundão no encontro disputado hoje no Pavilhão Multiusos de Sines, afirmando que os leões acabaram por justificar o triunfo com o passar do tempo no relógio."Tinha dito na sexta-feira que íamos jogar contra uma equipa que não perdia há 10 jogos, a última derrota do Fundão, curiosamente, foi com o Sporting. Vinham com dinâmica de vitórias, o que eleva o espírito de grupo e outros valores que às vezes estão escondidos", começou por dizer o treinador do Sporting, em declarações no final do encontro."O Sporting foi melhor, teve melhores e mais oportunidades, mais bola, mais ascendente. Fizemos mais para que a vitória caísse para o nosso lado", acrescentou."Em todos os jogos equilibrados, os detalhes fazem a diferença e é isso que vai acontecer amanhã [domingo], independentemente do adversário da final. Agora os jogadores têm de recuperar fisicamente, pois a parte estratégica já não temos treino para preparar", concluiu.