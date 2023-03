Nuno Dias: «Fizemos por merecer a passagem às meias-finais da Taça de Portugal»

O Sporting carimbou a passagem às meias-finais da Taça de Portugal de futsal após bater o Sp. Braga nos penáltis, num cenário que, de forma natural, deixou Nuno Dias satisfeito.

"Como o resultado nos diz, o jogo foi equilibrado, difícil para ambas as equipas e foi decidido nos penáltis, não há detalhe maior. Foi um jogo bem disputado, os duelos foram disputados nos limites e foi uma partida digna de uma final. Parabéns ao Sp. Braga pela campanha que está a fazer e pelas dificuldades que está a criar a toda a gente. Dou também os parabéns à minha equipa, que foi extraordinária em todos os aspetos, principalmente a nível de entrega, atitude e crença. Acreditámos mesmo a perder por dois golos, havia uma vontade muito grande de dar a volta à situação. Fizemos por merecer a passagem às meias-finais, os jogadores mereceram", referiu o técnico.

O timoneiro dos leões deu ainda ênfase à exibição do jovem Diogo Santos: "Ele é um miúdo extraordinário, na 2ª parte voltou a entrar muito bem. Ele é um miúdo de 19 anos que esteve num lance infeliz porque apanhou adversários com qualidade que aproveitaram esse erro. Mesmo assim, não desanimou nem ficou desesperado. Tem uma personalidade forte e nós acreditamos muito nele".

Nuno Dias concluiu perspetivando o jogo de sábado com o Nun’Álvares. "Já jogámos com o Nun'Álvares e, apesar de termos vencido, houve períodos do jogo em que sentimos dificuldades. Tem jogadores que lutam e que têm qualidade. A nossa obrigação é jogar com esta alegria e determinação e esperar que as coisas corram a nosso favor. Se estivermos a este nível na atitude e na superação, não há nada a apontar", vincou.