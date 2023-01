Nuno Dias: «Há que melhorar a nossa atitude, hoje não foi correta desde o início»

O treinador do Sporting, Nuno Dias, lamentou a eliminação da Taça da Liga de futsal, diante do Quinta dos Lombos (5-4 nos penáltis, após 2-2 no tempo regulamentar), no encontro das meias-finais disputado em Gondomar."Houve muita coisa que não correu bem. Não foi só na 2ª parte, apesar de ter sido aí que sofremos os golos. Em primeiro lugar, há que dar os parabéns aos Lombos, porque tiveram a atitude correta. Quiseram ganhar o jogo e a entrega deles foi extraordinária, em todos os lances, em todos os duelos, jogaram nos limites e nós percebemos isso muito tarde. Quando nos apercebemos disso já não fomos capazes de inverter a situação, apesar das oportunidades que fomos criando", começou por considerar o técnico dos leões."Não devíamos ter deixado o jogo ir para penáltis. Depois é uma questão de acerto, de estabilidade emocional, mas o jogo resolveu-se antes nos 40 minutos. Não estivemos ao nosso nível", acrescentou.O técnico campeão nacional apontou ao que há a melhorar no futuro. "Acima de tudo, há que melhorar a nossa atitude. Hoje não foi correta desde o início do jogo, se calhar desde antes do jogo, e aprender com estes erros. Eu também, porque se calhar não tomei as opções corretas, mas há muito que podemos retirar deste resultado negativo", reiterou."Tenho a certeza que os meus jogadores queriam ganhar, mas se calhar não se entregaram da melhor maneira possível e em todos os momentos do jogo. Não houve uma entrega total, em todos os lances durante os 40 minutos. Quando assim é os momentos de desconcentração são aproveitados. Há muito para corrigir e melhorar."