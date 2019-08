Nuno Dias já não vê passeios em Portugal

Aí está o Sporting para a nova temporada. Os leões defendem a conquista da Champions e vão à procura de recuperar o título nacional, mas Nuno Dias acredita que, especialmente em Portugal, a tarefa vai ser mais difícil para todos. "O Benfica só perdeu um jogo na fase regular, o Sporting perdeu outro e empatou um. Parece-me que isso não vai acontecer porque Sp. Braga, Modicus, Leões de Porto Salvo, Fundão, Eléctrico ou Burinhosa parecem-me com muito mais poderio. A probabilidade de Sporting e Benfica poderem perder pontos é muito maior", sublinhou o técnico de 46 anos.Ainda assim, Nuno Dias mostra ambição total. "Queremos vencer todas as provas. Mas querer isso leva-nos a objetivos intermédios. Tudo tem patamares até chegar às zonas de decisões", destacou, antes de ser questionado sobre o que é preciso fazer de diferente para recuperar o título nacional. "No sétimo jogo houve uma bola no poste a 7 segundos do fim que forçava o prolongamento. Se calhar se tivesse entrado estávamos aqui a dizer que não era preciso mudar nada. Como bateu no poste e saiu já dizemos que tem de mudar. Temos de ajustar e não tem a ver com o resultado", explicou.Já com a Taça Vila Cascais, torneio de preparação apoiado porem que o Sporting defronta Quinta dos Lombos (amanhã) e Belenenses (domingo) no pensamento, Nuno Dias acredita que este grupo, que recebeu Pauleta e Taynan, pode crescer. "Se me perguntarem se o Sporting de junho de 2019/20 vai ser melhor do que o Sporting de junho de 2018/19, acredito que sim. Tenho poucas dúvidas sobre isso", atirou.Um dos reforços é Taynan, ala internacional pelo Cazaquistão que já tinha acordo com o Sporting quando jogou pelo Kairat na final da Champions. "Foi um momento triste, mas alegre por ver os meus novos colegas felizes e campeões europeus", referiu, antes de se mostrar ansioso pelos dérbis. "Conheço bem a rivalidade, quero estar em campo!", frisou, enquanto Bernardo, promovido à equipa principal, está feliz: "Nem tenho palavras. Era um sonho de família!" *