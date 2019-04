Nuno Dias: «Já pensei várias vezes em levantar a taça...»

À quarta é de vez? O Sporting discute hoje a final da Liga dos Campeões de futsal – a primeira edição com a nova denominação – com o Kairat, que joga com o apoio do público de Almaty. Ainda assim, Nuno Dias confessa que não consegue evitar sonhar com o momento de levantar o troféu e celebrar a conquista do título que teima em fugir aos leões. "Já pensei várias vezes em levantar o troféu e já me ocorreram tantos sentimentos em relação a essa possibilidade que espero mesmo pôr isso em prática", começou por explicar o técnico, de 46 anos, à Sporting TV.

Com "características muito distintas" do Inter Movistar, que caiu aos pés do Sporting nas ‘meias’, o Kairat já bateu (2-1) a formação portuguesa na Ronda Principal, algo que Nuno Dias não esquece. "Temos de tirar ilações porque foi com estes plantéis. Há que ver o que não fizemos bem e o que podemos melhorar. Mas o momento da época era outro. A equipa está num momento ótimo e com sentimentos positivos para o jogo. Acima de tudo, sabemos como chegámos aqui, o que fizemos para cá estar e tudo o que lutámos para chegar à grande final. Sabemos quais foram as armas que nos trouxeram cá. Nunca nos vamos esquecer disso", apontou.

Com um claro apelo ao coração da equipa sportinguista, o técnico acredita que pode, de facto, ser desta que o troféu europeu ficará no museu do Sporting. No entanto, é preciso manter a atitude de luta. "Cooperação, solidariedade, garra, união, ambição e coragem. Tudo sentimentos que sabemos que são importantes para os momentos finais de jogos tão difíceis e que se decidem nos pormenores. Há que desfrutar desta final, mas perceber que temos 50 por cento de chances e vamos agarrar-nos a elas com 100 por cento da nossa vontade", rematou, confiante, o treinador dos leões.