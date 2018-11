Nuno Dias leão até 2022

"Esta é a casa onde gosto de estar, onde me sinto bem e onde pretendo continuar por muitos anos". Foi assim que Nuno Dias reagiu à renovação de contrato que o coloca no banco dos leões até 2022. O técnico, de 45 anos, mostrou-se realizado com este prolongamento de contrato e refere que o mesmo é "o reconhecimento do trabalho de qualidade que tem vindo a ser feito".O futsal já deu 35 troféus ao Museu do Sporting e Nuno Dias, que chegou em 2012, esteve em 18 dessas conquistas. No entanto, não quer ficar por aqui. "O objetivo é ganhar sempre! Nunca vou deixar de ter esta ambição e esta forma de estar e trabalhar, que é querer sempre ganhar, jogar bem e dar alegrias aos adeptos. O que fizemos já é passado e faz parte do museu. Apesar de relembrarmos o passado com alegria e orgulho, somos ambiciosos e preocupamo-nos, essencialmente, com o presente e com o futuro", frisou.O presente do Sporting é a Ronda de Elite da Liga dos Campeões, que arranca já amanhã, no Pavilhão João Rocha. O técnico levou os leões à final das últimas duas edições da competição, mas houve sempre uma equipa que se revelou mais forte: o Inter Movistar, de Ricardinho. Para voltar a ter a oportunidade de discutir este troféu tão desejado, o Sporting tem de se qualificar para a final four e, para isso, é necessário ficar em primeiro num grupo que inclui FC Sibiryak, NV Makarska e... o eterno rival, Benfica.