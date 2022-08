Nuno Dias: «Melhor do que esperávamos»

O treinador do Sporting, Nuno Dias, destacou "30 minutos extraordinários, do melhor que temos feito, e 10 minutos finais difíceis, fruto, em boa parte, da circunstância do adversário ter mais tempo de trabalho, o que nos obrigou a recuar, vendo-se aí a união da equipa, ainda mais com poucas opções no banco". O responsável leonino assinalou: "Fizemos um bom jogo e estou contente com o trabalho realizado por todos, a ponto de poder dizer que foi melhor do que eu poderia esperar, nesta fase da época." Questionado sobre a integração de Sokolov, ripostou: "Está a integrar-se e a entender as nossas ideias, enquanto o Neves já conhece bem a casa".