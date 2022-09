Nuno Dias: «Miúdos estão a preparar-se, a evoluir e a crescer»

O treinador do Sporting, Nuno Dias, mostrou-se contente com a resposta dos leões na vitória ante o Quinta dos Lombos (5-4) a contar para a Taça Vila Cascais, em futsal."Foi um jogo competitivo e intenso que nos permitiu avaliar o nível competitivo dos miúdos e da nossa equipa. Estou satisfeito com o que fizeram ontem e hoje. Estão a preparar-se, a evoluir e a crescer. Estão no sítio certo para o fazer. Que assim continuem a evoluir e a trabalhar e empenhados como têm feitos nestes últimos tempos. O resultado foi bastante bom naquilo que foi a entrega deles e a qualidade que eles apresentaram também. Não é só a entrega, é a qualidade que eles também apresentaram. Que continuem assim porque prevejo futuro ali", disse, antecipando a disputa da Supertaça na próxima semana."Para a semana há o primeiro título oficial com o objetivo de o vencer. Para já, há que descansar os jogadores que estiveram aqui e preparar a semana da melhor maneira possível. A Taça Vila Cascais é um torneio com qualidade, com quatro equipas da Liga Placard que têm qualidade. Das melhores do país. Quando assim é, obriga-nos a trabalhar melhor, a evoluir e a crescer", frisou Nuno Dias.