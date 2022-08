Nuno Dias: «Muita coisa para crescer»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nuno Dias, treinador do Sporting, ficou "muito contente com o comportamento da equipa, perante adversários com mais tempo de trabalho e dispondo de poucas soluções, e de maior desgaste." "Não pudemos utilizar Zicky Té, Pauleta e Miguel Ângelo", lembrou. "O empenho e a dedicação de todos e a forma como nos soubemos unir defensivamente, nos momentos em que estivemos sem bola, foi importante. Mas há, naturalmente, muita coisa para crescer e melhorar até ao primeiro compromisso oficial", apontou.