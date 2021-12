Nuno Dias: «Não há muito por onde nos enganarmos, mas há sempre ajustes»

Tendo já comandado o Sporting em vários confrontos com o Benfica, Nuno Dias, técnico dos leões, reconheceu que o conhecimento entre as duas formações é muito profundo e que serão os detalhes a fazer a diferença esta quarta-feira, na Supertaça de Futsal.

"As equipas conhecem-se cada vez melhor. Isso é válido para todas as equipa da Liga. Houve uma evolução positiva no estudo, cada vez mais metódico e aprofundado, de todos os treinadores. No caso do Benfica, já nos conhecemos há muito tempo, tanto individual como coletivamente. Não há muito por onde nos enganarmos, mas há sempre ajustes e adaptações em aspetos em que achamos que podemos enganar o adversário, mas os adversários também o fazem. Quando as forças se equivalem, são os detalhes que fazem a diferença", explicou o técnico, na antevisão à partida, explicando depois aquilo que espera de mais uma duelo entre águias e leões:

"O jogo vai ser duro e equilibrado. Vai ter momentos de altos e baixos para cada lado, que vão obrigar a superação para não sofrer golos, mas de sofrimentos em termos defensivos e de união. Já nos momentos em que vamos estar por cima, importa conseguir marcar e que o Benfica não nos consiga defender. Depois a eficácia vai decidir a vitória. No fim, haverá o cinco para quatro, que vai ser um jogo diferente, porque alguém vai ter de arriscar".

Reforçando, tal como João Matos, que o passado pouco importa, Nuno Dias recusou a ideia de que se possa encarar este jogo como outro qualquer. "Este jogo vale um troféu, não é um jogo qualquer. Não dá para retirar essa carga emocional aos atletas, apesar de prepararmos o jogo da mesma forma que os restantes. Amanhã uma equipa levanta o troféu, enquanto outra vai ficar a ver e a aplaudir. Não sei se é benéfico tirar esse peso de saber que o jogo vale um troféu. Para mim é sempre para ganhar, com ou sem troféu".

O treinador do Sporting concluiu afirmando que a sua forma de estar "será de entrar sempre de forma séria e profissional, e com a máxima de que os jogos são para ganhar da melhor forma possível, com boas exibições".