Nuno Dias: «Nem consigo sequer dar-me por satisfeito com este resultado»

Ao contrário de Joel Rocha, que pareceu de certa forma resignado com o empate a três entre Sporting e Benfica, Nuno Dias falou num desfecho injusto no dérbi desta noite, considerando que até o facto de os leões terem de sofrer para chegar à igualdade (conseguida no último minuto) era por si só injusta.





"Não considero que tenha sido o mais justo. O que foi injusto foi termos de sofrer tanto para chegar ao empate, que na minha opinião nos penaliza. Não ganhámos 1 ponto, perdemos 2. Apesar de termos marcado no último minuto, com o risco do 5 para 4, acho que pelas grandes oportunidades, algumas delas caricatas, o número de finalizações que tivemos, alguns lances de 4 para 3, nem consigo sequer dar-me por satisfeito com este resultado. O Sporting foi superior, criou mais oportunidades, quis mais jogar, e acabou por ter de sofrer para empatar. Mas estamos na liderança. Se o empate é justo ou injusto, será sempre um resultado que traduz o número de golos marcados", começou por analisar, ao Canal 11.Apesar de denotar alguma insatisfação, Nuno Dias assume ter ficado satisfeito "com a exibição, atitude e garra", ainda que por "por vezes nem sempre com o melhor discernimento ou com os níveis de concentração". "Algo típico de um dérbi, que nem sempre é bem jogado, por vezes mais com coração e emoção, e isso às vezes tira qualidade ao jogo. Mas fica o empate. Parece que que é um resultado que sabe bem, mas quero dizer que não é assim e não ficamos satisfeito com ele", garantiu.Já João Matos, o autor do golo do empate a três, tem uma opinião distinta do técnico. "Acredito que foi resultado justo, num jogo equilibrado. O Sporting pode ter tido mais chances, mas foi equilibrado. Nem sempre bem disputado, mas é assim."