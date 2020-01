Nuno Dias: «Neste momento somos uma equipa que domina todos os momentos do jogo»

O Sporting foi a primeira equipa a assegurar a presença na final da Taça da Liga de Futsal, isto depois de ter vencido o Modicus. Na análise da partida, Nuno Dias destacou o bom momento de forma que a sua equipa vive.



O técnico começou por dizer que os leões foram muito superiores na partida deste sábado. "Este foi um jogo parecido com o de ontem. Controlámos todos os momentos do jogo, somos uma equipa que sabe quando tem de atacar a baliza, quando tem de manter a posse de bola sem a perder. Neste momento dominamos todos os momentos do jogo e que apresenta uma grande solidariedade. Estamos bem ofensivamente, defensivamente e nas bolas paradas, estamos confiantes para o jogo de amanhã", afirmou.



Salientando que o resultado avolumado (5-0) foi mais mérito do Sporting do que demérito do Modicus, Nuno Dias perspetivou aquilo que pode ser a final deste domingo. "Seria idiotice da minha parte colocar os dois adversários em pé de igualdade em termos de qualidade de plantel. No entanto, ambas as equipas têm muita qualidade, por isso é que chegaram aqui e por isso é que vão disputar uma meia-final. O Benfica dispensa qualquer tipo de análise, está em primeiro, tem excelentes jogadores e é favorito para vencer a meia-final", destacou, falando ainda da equipa do Eléctrico: "O Eléctrico, por seu lado, é uma equipa atrevida e com jogadores irreverentes. É uma equipa agressiva do ponto de vista defensivo e tem jogadores que desequilibram do ponto de visto ofensivo, principalmente o Rodriguinho, um jogador fabuloso. Qualquer uma das equipas nos vai criar dificuldades".