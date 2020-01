Nuno Dias: «No Sporting temos pressão em todas as competições»

Depois de dois anos sem vencer a competição, o Sporting vai procurar conquistar a Taça da Liga pela terceira vez. O conjunto leonino inicia o seu percurso na prova frente ao Braga/AAUM e o técnico Nuno Dias não esconde os objetivos da sua equipa.





"A ambição do Sporting é a mesma de sempre, seja em que competição for. Queremos ganhar e fazer boas exibições, é algo que perseguimos sempre. Queremos ser a última equipa a subir a palco. No entanto, não vale a pena pensar em sábado e domingo porque primeiro temos um jogo na sexta-feira. No Sporting temos pressão em todos os jogos", começou por afirmar.Dando ênfase ao facto de a equipa estar concentrada para evitar que a situação do ano passado se repita (o Sporting foi afastado da prova nos quartos-de-final), Nuno Dias abordou o facto de ter chegado recentemente à vitória 300 no comando técnico dos leões: "Alcançamos a vitória 300, queremos a vitória 301 na sexta, a vitória 302 no sábado e a 303 no domingo. Estes números são importantes, mas só valem alguma coisa se conseguirmos triunfos. Queremos dar continuidade ao trabalho que tem sido feito".O treinador concluiu falando do facto de já ter trabalhado com Paulo Tavares. "Eu e o Paulo Tavares conhecemo-nos muito bem, pensamos da mesma forma, não só no futsal, mas também na vida. Esse conhecimento permite-nos antever algumas, mas também nos obriga a inovar constantemente", rematou.O encontro entre Sporting e Braga/AAUM está agendado para as 18h30 desta sexta-feira.