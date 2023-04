Nuno Dias: «Nun’Álvares obrigou-nos a vestir o fato macaco»

O Sporting carimbou a passagem à final da Taça de Portugal de futsal após vencer o Nun’Álvares por 5-1. Ainda assim, Nuno Dias defendeu que o resultado avolumado é um pouco enganador face às dificuldades que a sua equipa sentiu.

"O resultado não espelha as dificuldades que tivemos, quem vir só o resultado até pensa que tivemos um jogo fácil e controlado, o que não aconteceu. Encontrámo-nos em desvantagem, o que não é muito normal na nossa equipa, mas foi normal face à atitude do Nun'Álvares. Estiveram empenhados e unidos e obrigaram-nos a vestir o 'fato macaco' e a correr atrás. Só uma grande equipa é que conseguia dar hoje a volta, se não tivéssemos tido, além da qualidade, uma entrega nos limites não tínhamos conseguido ultrapassar este adversário. No entanto, acredito que podemos melhorar algumas coisas, nomeadamente a eficácia, o acerto na baliza pode melhorar. O Nun'Álvares foi aproveitando as poucas oportunidades que foi tendo, mas a nossa equipa está de parabéns pela forma séria como encarou o jogo e correu atrás das dificuldades. Depois foi premiada pela entrega e pela qualidade que tem", começou por referir.

O timoneiro dos leões aproveitou ainda para perspetivar a final deste domingo frente ao Benfica: "É um dérbi, são jogos disputados nos limites, ainda que haja momentos em que não são bem jogados. São jogos com uma entrega inacreditável, os jogadores dão tudo para que as coisas resultem a nosso favor, que é isso que vai acontecer. Vão estar frente a frente os melhores atletas do campeonato português e tem de se esperar um bom jogo. Espero isso e que o Sporting ganhe".