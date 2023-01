Nuno Dias: «O jogo era mais importante para nós do que para o Benfica»

O treinador do Sporting, Nuno Dias, mostrou-se contente com o triunfo no dérbi (6-4) ante o Benfica que deixou os leões na liderança do campeonato após 13 jornadas."Estava aqui a discutir quanto é que ficou. Foi por 2 mas não sei se foi 6-4 ou 5-3. 6-4? Pronto… O jogo era mais importante para nós do que para o Benfica. Disse isso na antevisão. Uma derrota mandava-nos para uma diferença de seis pontos. Em relação ao Benfica, dificilmente os alcançávamos. Assim, igualámos o Benfica com vantagem no confronto direto mas não se esqueçam que temos o Sp. Braga, se ganhar, numa luta a três. Não pensem que isto é uma luta a dois. O Sp. Braga está muito bem também. Foi um bom jogo, com bonitos golos. Teve de tudo. Teve momentos em que o Sporting é melhor, em que o Benfica é melhor, teve momentos em que o Benfica aproveitou alguma gestão do resultado. No início da 2ª parte, o Benfica teve mérito como fez o 3-2 e o 3-3. Tivemos um Benfica melhor e a criar-nos algumas dificuldades. Num ‘fora’, tivemos alguma sorte como fizemos o 4-3. Depois, tivemos bem como passámos para a vantagem e defendemos o 5x4, apesar de termos sofrido um golo. O Benfica é uma grande equipa mas o Sporting também esteve muito bem. Os jogadores e o público estão de parabéns. Seguimos em frente com o objetivo alcançado neste jogo", garantiu ao Canal 11.