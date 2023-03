Nuno Dias procura 10.º troféu: «Sinto a equipa focada e preparada para atingir os nossos objetivos»

Desde a criação da prova, na época 1997/98, o Sporting domina, com 9 taças de Portugal conquistadas, quatro delas nas últimas quatro edições. Nuno Dias vai à procura do 10.º troféu, mas pela frente tem hoje o Sp. Braga, uma equipa que já ganhou aos leões esta temporada. "Sinto a equipa focada e preparada para atingir os nossos objetivos, que passam por ganhar todas as competições. O Sp. Braga tem muita qualidade, já nos venceu esta época, parece-me que isso, por si só, já mostra as dificuldades", disse o técnico leonino, na antevisão ao duelo dos ‘quartos’. Joel Rocha também aponta à passagem na eliminatória. "O Sporting é muito consistente e eficaz. É fundamental ter a consciência que todos os segundos e que todas as bolas contam", sublinhou o treinador do Sp. Braga.