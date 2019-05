Nuno Dias quer limpar imagem do último jogo

Benfica (19h30) e Sporting (21h) regressam hoje a casa para o segundo jogo da meia-final do playoff, mas os rivais lisboetas estão a encarar estas partidas de forma totalmente diferente: enquanto as águias querem acabar já com a questão, os leões, após a derrota no primeiro encontro (4-5), estão obrigados a vencer para se manterem vivos na luta pela conquista do inédito tetracampeonato.

No Sporting, Nuno Dias garante que a equipa está preparada para limpar a imagem deixada em Grijó. "Analisámos o que aconteceu. O que tiramos de positivo é que conseguimos perceber onde não estivemos tão bem. Resta-nos colocar em prática algumas tarefas de modo a corrigir essas falhas", frisa o técnico que não pensa (ainda) no jogo 3: "O foco está apenas nesta partida. Depois de a vencermos, aí sim, começaremos a pensar no próximo."

Do outro lado, as águias jogam com menos pressão, depois da vitória (7-1) no Fundão. Assim, os encarnados podem fechar hoje a eliminatória e ficar à espera do adversário.