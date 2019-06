Nuno Dias quer Sporting a jogar sem pressão na Luz

O Sporting vai tentar hoje juntar o título de campeão nacional ao europeu. Mais: os leões podem festejar no Pavilhão da Luz a quarta conquista esta época, depois de terem vencido a Supertaça, a Taça de Portugal e a UEFA Futsal Champions League. Se vencer o Benfica, será também o tetracampeonato para o Sporting, mas o técnico Nuno Dias considera que os títulos anteriores não têm influência no dérbi de hoje nem colocam pressão aos jogadores.

"Os troféus que ganhámos são todos passado. Apesar de os termos alcançado, todos fazem parte do museu e engrandecem a história do Sporting Clube de Portugal. Não vamos fugir a isso, mas são passado. Agora temos de valorizar o presente e, para fazê-lo, só vejo uma forma: conseguirmos mais um triunfo para nós e valorizar essa conquista", comentou.

Em declarações ao site oficial dos leões, Nuno Dias sublinhou o orgulho que sente pela equipa e não poupou elogios ao plantel. "Somos um grupo extremamente ambicioso e motivado para o sucesso e todas essas ideias vão ser novamente passadas, mas com o verdadeiro sentido de que tudo iremos fazer para atingir a vitória. O que nos norteia é se vamos ou não fazer tudo o que temos ao nosso alcance para sermos os melhores naquele dia – e vamos certamente fazê-lo. Essa é a minha convicção e a minha confiança e é nisso que acredito."

Na Luz, no jogo decisivo, Nuno Dias não pode contar com dois jogadores que estão suspensos: Dieguinho, expulso no jogo 3, e Pedro Cary, no jogo 4. O pivô brasileiro cumpre o segundo jogo de castigo e o universal o primeiro.