Nuno Dias recusa favoritismo do Sporting frente ao ACCS Paris

Sporting e ACCS Paris dão hoje (16h) o pontapé de saída da competição. Os leões vão à procura de revalidar o título europeu e o treinador Nuno Dias recusa falar em favoritismo frente ao conjunto gaulês. "Acreditamos que os nossos adversários, por serem ‘outsiders’, estarão mais desinibidos e com a motivação adicional de jogar contra o campeão europeu, mas o mais importante é o que podemos fazer e a forma séria com que vamos abordar o jogo", frisou.

Do outro lado, o técnico Sérgio Mullor apela a uma tarde de inspiração. "O principal é acreditar. Temos de crer nas nossas hipóteses e no nosso potencial. Temos jogadores que podem estar no mesmo patamar do Sporting. Nós vamos ter de aumentar o nível de jogo para tentar vencê-los", vincou.