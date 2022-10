Nuno Dias rejeita favoritismo sem o provar antes

Sporting e Benfica arrancam hoje a campanha na Liga dos Campeões. No lançamento da partida de hoje (17h), frente ao conjunto croata do Pula, Nuno Dias, treinador dos leões, rejeita embandeirar em arco com a supremacia do clube de Alvalade. "A pressão de ganhar é uma pressão boa, porque é sinal de reconhecimento da qualidade e competência. O favoritismo tem de se provar dentro de campo. Para vencer, não basta dizer que somos favoritos, temos de o demonstrar. Para isso, temos de encarar os jogos com grande responsabilidade. Os adversários são bons, têm qualidade e são competitivos", assinalou o técnico leonino de 49 anos, em declarações aos canais oficiais dos verde e brancos.

Inseridos no Grupo 2, que decorre na Croácia, para além do Pula, os leões vão amanhã medir forças com os cazaques do Ayat e, posteriormente, com os croatas do Novo Vrijeme Makarska, no sábado. Recorde-se que o Sporting é vice-campeão europeu, depois da final perdida frente ao Barcelona (0-4) em 2021/22.