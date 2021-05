Nuno Dias revela o único clube que o faria deixar o Sporting

Nuno Dias fechou a porta à saída do Sporting no futuro próximo, por se sentir "muito bem" nos leões, assumindo que apenas um clube o faria deixar Alvalade.





"Não penso no estrangeiro. Só há um clube da dimensão do Sporting que me faria ir para o estrangeiro, que é o Barcelona. Em termos mediáticos, pela massa adepta, que me poderia fazer pensar em algo. Mas estou tão bem aqui, quero permanecer e continuar a ganhar", atirou o treinador dos leões, que a propósito do que lhe falta conquistar foi bastante claro: "Três Ligas dos Campeões, seis campeonatos, seis Taças, seis Supertaças, quatro Taças da Liga. Falta vencer sempre mais... Não tenho outra postura".Por outro lado, Nuno Dias desvalorizou a questão do prémio de melhor treinador do Mundo e deixou críticas a quem vota... especialmente os portugueses. "Esses prémios são por nomeação e depois há votos. Infelizmente são os portugueses que votam e que não dão as pontuações máximas aos portugueses. É absolutamente incrível. Mas antes disso, queria dizer que continuem a dar os prémios individuais aos outros e que nos continuemos a ganhar os prémios coletivos", atirou o técnico do Sporting, um dia depois de uma vitória "sublime" sobre o Barcelona.