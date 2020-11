Nuno Dias revela que renovou com o Sporting

Nuno Dias, técnico da equipa de futsal do Sporting, vai continuar nos leões. “Renovei contrato há pouco tempo. Estou muito contente por estar no Sporting e, neste momento, nem sequer me passa pela cabeça outras coisas”, afirmou ao Canal 11.





O anúncio oficial ainda não surgiu, mas o técnico, que está no clube desde 2012, adiantou-se e originou um momento de boa-disposição. “Até acho que já me estiquei”, afirmou, entre sorrisos.Hoje, às 21h30, há dérbi com o Benfica no pavilhão João Rocha e está em jogo a liderança da Liga Placard.