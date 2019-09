Nuno Dias sobre a arbitragem: «O que tem de mudar é a coragem»

Nuno Dias, treinador do Sporting, sofreu a primeira derrota neste campeonato, em casa do eterno rival Benfica. No final do encontro criticou a arbitragem, em relação à ausência de uma sexta falta contra os encarnados."Parabéns ao Benfica pela vitória e por conseguir estar 22 minutos em campo e não fazer a sexta falta, em alguns lances os livres diretos podiam dar um desfecho diferente. A forma como conseguiram aguentar-se 22 minutos sem sofrer a sexta falta... Isso foi também determinante. O que tem de mudar é a coragem. Não sei se o jogo foi agressivo, mas não quero falar da arbitragem. Parabéns ao Benfica. Quando ganha e marca mais golos é um vencedor justo. Agora, jogar 22 minutos e não fazer a sexta falta contra uma equipa como a nossa é uma perfeição defensiva. As regras são boas, têm é de se fazer cumprir", disse em jeito de alerta em declarações difundidas pela agência Lusa.O técnico dos leões, de 46 anos, ainda lamentou a ausência de alguns jogadores da sua equipa."Na parte final podíamos ter chegado ao empate, mas faltou o Taynan, que é um dos elementos que faz aquelas posições, e a sua ausência retirou-nos opções no '5x4'. Criámos algumas situações e podíamos ter finalizado melhor, mas o Benfica defendeu bem, não nos permitiu assim tantas ocasiões", salientou e sobre a justiça do vencedor acrescentou: "Penso que entrámos melhor no jogo e estivemos melhor até passar para a frente. Depois houve o empate e, numa fração de segundos, o Benfica passou para a frente, ficou confortável e cresceu no jogo. Aí foram melhores do que nós. A equipa acusou o facto de ter estado bem e depois passar para uma situação de desvantagem. Na segunda parte, reagimos bem e conseguimos chegar à margem mínima. Pelo que foi o jogo, penso que o empate era o resultado que mais se ajustava."