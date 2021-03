Nuno Dias: «Sporting, Benfica e equipa de arbitragem estão de parabéns»

Apesar de não ter sido um dérbi nem "sempre bem jogado", Nuno Dias não tem dúvidas que Benfica e Sporting disputaram um "grande jogo" esta quarta-feira, em contas para a 26.ª jornada da Liga Placard, com as duas formações a partilharem os pontos.

"A mim parece-me que foi um grande jogo, nem sempre bem jogado. Foi um jogo intenso, super competitivo. Um jogo em que todos os intervenientes se aplicaram. Sporting, Benfica e equipa de arbitragem estão todos de parabéns. Em determinados momentos é normal que uma equipa esteja melhor e outra pior, foi isso que aconteceu hoje. Penso que no cômputo geral, às vezes dizemos as coisas a quente no final do jogo e depois não tem nada a ver com aquilo que foi e só dizemos asneiras, mas a mim parece-me que foi um resultado justo", começou por dizer o técnico sportinguista, em declarações ao Canal 11.

"Claro que sim. Aquela história que no futsal está tudo inventado é uma tontice. Nós, treinadores, é que temos de reinventar. Aquilo que fazemos agora é completamente diferente do que fazíamos quando chegámos ao Sporting. Isso de que os treinadores já se conhecem e que já está tudo inventado... tirem isso da cabeça", terminou.



Já Zicky Té, jovem jogador do Sporting que esta quarta-feira estreou-se em dérbis como sénior, não escondeu a felicidade por ter marcado frente ao Benfica e ajudado os leões a continuar na liderança da Liga Placard. "Sensações de alegria tremenda. Conseguimos manter a liderança da Liga. Foi o meu primeiro dérbi como sénior, é muito difícil. O ritmo é completamente diferente. É o meu melhor momento. Parabéns à minha equipa pela exibição", frisou.