Nuno Dias: «Temos que encarar todos os jogos como finais»

Nuno Dias elogiou as qualidades do Portimonense, mas assume que o Sporting tem um só objetivo para o encontro de sexta-feira, que é "vencer".





"Em todas as competições onde o Sporting entra será sempre com o mesmo objetivo: vencer. Mas, para isso, o foco estará sempre primeiro no adversário de sexta-feira e só depois pensaremos em sábado e assim sucessivamente", atirou o técnico dos leões, na antevisão à partida dos quartos-de-final da Taça da Liga Placard."É um adversário com um bom plantel, com bons elementos em quantidade e qualidade para as várias posições e com pés dominantes diferenciados. São experientes, com muitos jogos já disputados.""Temos que encarar todos os jogos como finais e apresentar capacidade de adaptação aos adversários, sem que tenha havido tempo para trabalhar o detalhe. Devemos fazer uma gestão correta do esforço e da fadiga uma vez que no caso de chegar à final, serão disputados 3 jogos em 3 dias consecutivos", finalizou.