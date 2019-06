Nuno Dias: «Tenho um orgulho enorme nesta equipa»

Desapontado com a derrota diante do Benfica , que permitiu às águias sagrarem-se campeãs nacionais de futsal, Nuno Dias não deixou de elogiar a performance dos seus pupilos, ainda que tenha também aproveitado para felicitar os rivais pela conquista."A época não terminou como pretendíamos, mas realço o orgulho que tenho nos meus jogadores, que tudo fizeram durante esta época para que os resultados fossem melhores.Hoje, tentámos mais uma vez, mas não conseguimos. Foi uma final dura e difícil, em que fizemos tudo para que o resultado fosse melhor. Demos uma parte de avanço e permitimos que o Benfica se adiantasse e estivesse confortável no jogo. Conseguimos reagir, chegámos ao intervalo com desvantagem mínima e, na segunda parte, fomos tentando e obrigámos muitas vezes o Benfica a jogar mal. No 5x4, tivemos uma fase mais contida e outra mais objetiva, quase que conseguimos levar o jogo a prolongamento.Tenho um orgulho enorme nesta equipa, pela forma digna com que encararam esta época. Dou os parabéns ao campeão, foi mais eficaz, melhor e mais feliz. Parabéns ao Benfica pelo título, mas parabéns também aos meus jogadores por muitos objetivos alcançados durante a época.Tenho um balneário triste. Fizemos o que nos competia, corremos, lutámos, movimentámo-nos, criámos oportunidades e dificultámos o jogo do adversário. Conseguimos fazer uma boa segunda parte, que nos podia levar a outro resultado. Apesar de toda a tristeza, há um orgulho muito grande no caminho e não é por não termos conseguido conquistar um inédito tetra, que tanto procurámos, que a minha equipa deixa de ter a qualidade que tem.Estamos todos a precisar de férias. A época foi longa, dura e violenta para todos, precisamos de desligar um pouco. A partir de julho, começa a nova época. A partir daí, é preparar a próxima temporada e o próximo troféu, que é a Supertaça. Até lá, precisamos de festejar aquilo que de bom fizemos ao longo da época.O único momento que posso concordar com alguma irregularidade foi no afastamento da Taça da Liga, numa fase precoce da época. O Sporting perdeu apenas cinco pontos durante a fase regular, conquistou a Taça de Portugal e a Liga dos Campeões, os jogos foram equilibrados e extremamente competitivos nesta final com o Benfica. Tirando o aspeto da Taça da Liga, penso que o Sporting fez uma época extraordinária e esteve a um nível bastante bom."