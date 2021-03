Nuno Dias: «Tivemos mais oportunidades do que no jogo em que ganhámos 10-0»

Nuno Dias analisou a vitória (4-2) do Sporting sobre o Portimonense, triunfo que garantiu a qualificação dos leões para as meias-finais da Taça da Liga de futsal.





Em declarações no final da partida, o técnico do Sporting elogiou a qualidade demonstrada pelas duas equipas dentro da quadra, aproveitando para reforçar a sua opinião quanto às capacidades da formação algarvia."Foi um jogo normal, contra uma grande equipa com bons jogadores que têm muitos anos de primeira divisão, apesar de o clube só estar na Liga Placard há um ano e meio. Alguns deles como o Paulinho e o Divanei estão cheios de títulos e de experiência. Demonstraram o que disse na minha antevisão: a de que, em quantidade-qualidade, o Portimonense era a terceira melhor equipa do país. Não conta o historial do clube dentro de campo, conta sim a capacidade dos seus jogadores em colocarem em prática o que têm que fazer. O que eles fazem e precisam de fazer, não deixam de o fazer pelo clube estar há pouco tempo na Liga Placard. Eles fazem-no muito bem porque têm muita qualidade", começou por dizer Nuno Dias, em declarações citadas pelo sítio oficial da FPF na Internet."Em relação ao jogo de domingo houve uma grande diferença que foi a nossa eficácia. Na primeira parte, em número de oportunidades, tivemos mais oportunidades do que no jogo em que ganhámos 10-0. A nossa eficácia é que não foi tão boa e o Gutta [guarda-redes do Portimonense] está de parabéns, porque se no domingo não esteve tão bem, hoje fechou a baliza a 'sete-chaves', e que em determinados momentos o resultado estivesse sempre curto e o Sporting não se distanciasse. Penso que acabámos por chegar à vitória com toda a justiça, apesar de o Portimonense também ter tido as suas oportunidades. Dou-lhes os parabéns pela exibição, pela entrega, pela qualidade evidenciada e o Sporting está de parabéns por ter conseguido com toda a justiça e com todo o mérito o apuramento para as meias-finais da Taça da Liga.""Perspetivando o que vem a seguir, o Sporting jogou com o Fundão no início de janeiro e desde esse dia o Fundão nunca mais perdeu. Isso, para mim, diz bem da evolução que tiveram, da qualidade que estão a demonstrar, da dinâmica de vitória que neste momento apresentam, da qualidade e dos argumentos que apresentam e estamos cientes da dificuldade que nos vão colocar, ainda para mais com o handicap de terem tido mais um dia de descanso. Nós não tivemos nenhum dia nem nenhum treino para preparar isso, mas isso não vai servir de desculpas para nada. Vamo-nos apresentar na máxima força, com o objetivo de seguirmos em frente. Vamos ter dificuldades, mas o objetivo está bem vincado", terminou.