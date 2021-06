Nuno Dias: «Tivemos medo de ganhar. Devíamos ter continuado à procura de mais e melhor»

O Sporting foi derrotado este domingo pelo Benfica no segundo jogo da final do playoff da Liga Placard 7-5 (5-5 no final dos 40 minutos) e viu os encarnados empatarem a eliminatória. No final do encontro, Nuno Dias, treinador do Sporting), falou num "jogo foi equilibrado, como são todos estes dérbis e jogos de final de campeonato".





"Foi tão equilibrado que foi necessário prolongamento. Julgo que poderíamos ter feito mais, ser mais serenos na altura de segurar a vantagem. Podíamos ter sido melhores nessa altura e não deixar que o Benfica pressionasse tanto. Tivemos medo de ganhar e quisemos apenas segurar a vantagem. Devíamos ter continuado à procura de mais e melhor", afirmou.

E concluiu: "A eliminatória está 1-1 e faltam duas vitórias a cada uma das equipas para ser campeã. O resultado no final do prolongamento ajusta-se porque o Benfica esteve melhor e aproveitou melhor as ocasiões".