Nuno Dias: «Tivemos ocasiões flagrantes e podíamos ter dilatado o marcador»

O Sporting iniciou, na Eslovénia, a defesa do título de campeão europeu e venceu no jogo de estreia o ACCS Paris por 4-3. O campeão francês não contou com Ricardinho e acabou por não conseguir fazer frente ao leão.





Após a vitória, o treinador do Sporting, Nuno Dias, analisou a partida: "Tal como antevia, todas as equipas são difíceis e têm qualidade. Este é um dos grupos mais equilibrados, as quatro equipas podem ganhar a qualquer adversário. Tivemos um jogo muito difícil, com um desgaste enorme. A equipa francesa foi muito dura nos duelos físicos e tivemos de o ser também. Acabámos por fazer um bom jogo, principalmente na primeira parte. Nem parecia um encontro da Ronda Principal, mas sim da Ronda de Elite ou até da final eight."Os leões foram superiores aos parisienses e podiam ter tido uma tarde mais tranquila, caso tivessem maior acerto na hora de finalização, uma vez que apenas 4 dos 61 remates dos verdes e brancos terminaram em golo."Tivemos ocasiões flagrantes e podíamos ter dilatado o marcador, mas não o fizemos. Depois acabámos por sofrer golos em situações em que podíamos ter feito melhor, principalmente o Guitta, que depois se redimiu ao fazer um grande golo. Tal como tinha dito, vão ser três jogos deste género. Equipas fortes, com qualidade, que trabalham bem e que têm jogadores com experiência internacional. Este grupo vai pautar-se pelo equilíbrio nos resultados", explicou Nuno Dias.Erik Mendonça foi o autor do primeiro golo, logo aos três minutos, e frisou as dificuldades que o adversário lhes colocou: "Sabíamos que o jogo ia ser difícil porque apesar de o adversário estar na segunda divisão, é uma equipa com jogadores de primeira. Têm atletas da seleção francesa, marroquina e do Azerbaijão. Se formos a avaliar pela quantidade de oportunidades que tivemos, o resultado acaba por ser injusto. Cometemos alguns erros individuais, mas a vitória é o mais importante."