Nuno Dias: «Vamos fazer tudo para ser tricampeões»

"Temos uma vontade muito grande de ganhar títulos, algo que não acontece há muito, desde a Supertaça [em setembro de 2022]. Somos um grupo vencedor e habituado a ganhar. Este ano, por um ou outro pormenor, já falhámos a Taça da Liga, a Taça de Portugal e a Champions, mas não queremos falhar mais nenhuma. Vamos fazer tudo para ser tricampeões." Foi assim, à Sporting TV, que Nuno Dias começou por projetar a final do playoff com o rival Benfica.

O treinador do Sporting assumiu que a sua equipa chega num "ótimo momento neste final de época" e justificou-se: "Os automatismos estão mais presentes e as situações mais bem definidas. O Sokolov, por exemplo, está muito mais adaptado."

Nuno Dias, que chegou ao emblema de Alvalade em 2012 e em janeiro deste ano renovou contrato até 2027, revelou que tem a equipa na máxima força para o 1º jogo da final e admitiu que, por isso, terá "uma dor de cabeça". "Vou ter de deixar quatro de fora e escolher os 12 que me dão mais garantias de vencer. Todos estão motivados e ambicionam jogar, o que é bom. Vou desiludir alguns, mas sempre a pensar no melhor para a equipa", explicou, desvalorizando o facto do rival ter mudado de treinador já na 2ª metade da época: "Um técnico novo quer sempre fazer ajustes e ele fez. O Benfica faz coisas diferentes, principalmente nas bolas paradas, mas o resto, tirando o compromisso individual, está bastante idêntico."

O técnico, de 50 anos, defendeu que "ambas as equipas têm qualidade e alguns ajustes". "Esperemos que os nossos resultem melhor para ganharmos e irmos à Luz na frente", concluiu.



Motivados e... frescos



Os jogadores também falaram e Pany, do Sporting, frisou que "não existe favoritismo" para a final. À Sporting TV, garantiu que os leões estão motivados e vão "continuar a trabalhar" para manter a supremacia de títulos face ao rival.

O ala, de 34 anos, recusou que exista desgaste físico nesta fase decisiva da época. "Estamos frescos. Trabalhamos tanto para este momento e não podemos dar-nos ao luxo de pensar em cansaço. Falo por mim e tenho a certeza que os meus colegas e staff pensam igual. Só importa jogar a final, competir ao máximo e fazer aquilo que temos planeado para vencer", disse.