Nuno Dias: «Vitória categórica e justa da nossa parte»

O Sporting conquistou a Taça de Portugal e Nuno Dias era naturalmente um técnico satisfeito. Tanto pela conquista, mas também pela forma como foi conseguida, com uma vitória por 7-1 diante do Sp. Braga.





"Fizemos uma primeira parte extraordinária. Não me recordo de grande trabalho que o Guitta tenha tido. Estivemos irrepreensíveis em termos defensivos e o Braga apenas se aproximou mais quando atingimos o limite das faltas. Não entrámos tão bem na segunda parte, não fomos eficazes nem disparámos no resultado. O Braga, com toda a qualidade individual e coletiva que tem, reagiu bem, criou dificuldades e obrigou-nos em alguns momentos a jogar mais baixo", começou por analisar."Depois de o adversário ter reduzido o marcador, voltámos a melhorar a nossa posse, fomos mais dinâmicos e agressivos na frente e o resultado foi-se avolumando. É uma vitória categórica e justa da nossa parte. Os jogadores estão de parabéns. Tivemos dois dias irrepreensíveis, à imagem de toda a 'final a oito'. O Sporting vence os dois jogos e só sofre golos num livre de 10 metros e numa grande penalidade. Não sofreu mais nenhum golo em lance corrido e isso deixa-me satisfeito", admitiu.Por fim, Nuno Dias lembrou ainda aqueles que estavam no plantel da época passada e que, por isso, também contribuíram para este sucesso. "Significa que lidero um grupo extraordinário e uma equipa técnica fantástica. Este título não é só do grupo que jogou aqui, mas vem no seguimento da época passada, na qual tivemos nomes como o Deo, Alex e o Léo Jaraguá, que fizeram parte desta conquista."