Nuno Miranda é o segundo reforço do Portimonense

O Portimonense prepara a estreia na 1.ª Divisão nacional de futsal e garantiu o concurso do ala Nuno Miranda, que na época passada jogou no Fabril do Barreiro, marcando 35 golos em 25 jogos.





Este é o segundo reforço garantido pelo Portimonense, depois do brasileiro Kennedy Ribeiro, ala/fixo de 25 anos que representou o Albufeira Futsal na época passada.O grupo continuará sob a orientação técnica de Pedro Moreira e três dos pilares da subida, João Silva, Filipe Soares e João Paulo Jerónimo, já renovaram.