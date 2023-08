O melhor futsal do mundo em direto no site de Record

Arranca esta terça-feira, em Portimão, mais uma edição do Record International Masters Futsal, o torneio de pré-temporada que uma vez mais reúne as melhores equipas do mundo na modalidade. Um evento de topo, com a chancela, que poderá seguir a par e passo no nosso site, com a transmissão de todas as partidas. A começar já esta quarta-feira, com os jogos entre Sp. Braga e Palma Futsal, às 18 horas, e Sporting-Kairat Almaty, às 21.30.18:00 - Sp. Braga vs Palma Futsal21:30 – Sporting vs Kairat Almaty18:00 – Sp. Braga vs Anderlecht Futsal21:30 – Benfica vs Kairat Almaty11:00 – Benfica vs Palma Futsal15:00 – Sporting vs Anderlecht Futsal18:30 – Sp. Braga vs Kairat Almaty11:00 – Benfica vs Anderlecht Futsal15:00 – Sporting vs Palma Futsal