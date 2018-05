Continuar a ler

"Mas que orgulho no que acabámos de fazer na final da Taça Portugal (derrota por 6-2) com 2-1 para o Grupo Desportivo Fabril ao intervalo. Para finalizar este feito como treinador recebi a medalha de campeão oferecida pelo enorme Pedro Cary. Gesto magnífico de um campeão da Europa dentro e fora do campo. Obrigado Pedro Cary, fiquei muito feliz com o teu gesto", escreveu o treinador no Facebook.



A Taça de Portugal foi conquistada pelo Sporting. Os leões derrotaram o Fabril por 6-2 na final , num jogo que contou com vários momentos de emoção. Jogo de fair play irrepreensível dentro do campo, mas o momento mais marcante estava guardado para depois da entrega do troféu e das medalhas.Pedro Cary, jogador do Sporting, aproximou-se de Nanã, treinador do Fabril, e ofereceu-lhe a medalha de vencedor.

Autor: André Ferreira