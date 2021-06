Oficial: Bruno Coelho ruma ao Nápoles FF

Bruno Coelho assinou esta segunda-feira contrato com o Nápoles FF, promovido esta época à principal divisão do futsal italiano, anunciou a equipa nas redes sociais.

Numa curta nota publicada na rede social Facebook, os napolitanos dão conta da chegada do ala de 33 anos, campeão europeu por Portugal em 2018, após uma final em que foi herói com dois golos à Espanha (3-2), incluindo o decisivo, de livre direto.

"Novo clube, nova aventura, novo projeto, muito ambicioso. Estou muito feliz, muito motivado para começar a época. Serei jogador do Nápoles FF nas próximas duas épocas, obrigado pela confiança e por acreditarem em mim", escreveu o português, na sua página oficial no Instagram.

Coelho destacou-se ao serviço do Benfica, que chegou a capitanear, tendo sido três vezes campeão nacional, antes de sair para França, onde se juntou a Ricardinho no ACCS Paris, que deixou no final da temporada.

O clube, campeão em França, encontra-se envolto em polémica, depois de ter sido despromovido administrativamente devido a incumprimento dos regulamentos financeiros.