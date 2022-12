Oficial: FIFA anuncia Mundial Feminino de futsal

No dia em que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou a reformulação do Mundial de clubes , foi também anunciado o nascimento do Campeonato do Mundo de futsal feminino.Apesar do anúncio, ainda não são conhecidos mais detalhes sobre a competição, pelo que o formato, o local, as datas e outros pormenores organizativos só serão divulgados nos próximos dias.Recorde-se que Portugal já participou no Campeonato da Europa de 2019 e 2022, tendo perdido sempre na final para a rival Espanha.