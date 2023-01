Oficial: Nuno Dias renova com o Sporting até 2027

Juntos, queremos continuar a ??



Agora é oficial: depois deter avançado a 23 de dezembro , o Sporting oficializou hoje a renovação de contrato com Nuno Dias. Técnico da equipa de futsal dos leões desde 2012, o treinador prolongou o seu vínculo ao clube por mais cinco temporadas, até 2027. Paulo Luís, técnico-adjunto, também prolongou a ligação por mais quatro anos.O treinador de 50 anos prorrogou assim uma ligação que já dura há uma década, com proveitos mútuos por demais evidentes, já que ao longo dos últimos dez anos Nuno Dias liderou a equipa de futsal para contribuir com nada menos que 30 troféus para o Museu do clube de Alvalade. Aos sete títulos de campeão nacional (2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21 3 20 e 2021/22), juntam-se outras tantas Supertaças (2013/14, 2014/15, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22 e 2022/23), ses Taças de Portugal (2012/13, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2021/22), assim como quatro Taças da Liga (2015/16, 2016/17, 2020/21 e 2021/22), além de outras tantas Taças de Honra da AF Lisboa, em 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18 e... duas Ligas dos Campeões da modalidade, em 2018/19 e 2020/21."Sabemos que a carreira dos treinadores vive muito à custa de resultados. Por vezes, o trabalho é muito bem feito e os resultados não o acompanham. Felizmente, os resultados têm sido bons e confio naquilo que fazemos. Normalmente, num clube grande como o Sporting, a carreira de um treinador não se prolonga durante tanto tempo. No nosso caso, tem-se prolongado e estamos muito contentes com isso. A minha responsabilidade já é tão grande que não é esta renovação que a vai aumentar. (...) A vontade que de vencer, conquistar e fazer coisas bem feitas com o Sporting em 2012 é a mesma que sinto hoje ao fim de tantos anos de trabalho", afirmou aos meios de comunicação leoninos.