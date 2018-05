Chegou a hora das decisões. As oito melhores equipas ao longo das 26 jornadas da fase regular arrancam hoje o playoff para decidir o campeão de futsal, sendo que o Sporting – grande dominador da época com 25 vitórias e apenas um empate (2-2 no pavilhão da Luz) – parte em busca do tri. O primeiro obstáculo dos leões é o Burinhosa, que merece elogios de Nuno Dias.

"O Burinhosa é uma equipa com características muito próprias: aguerrida e lutadora. A jogar em casa é sempre muito difícil superá-la, devido à postura agressiva, no bom sentido, dos seus experientes jogadores. São organizados", afirmou o técnico leonino ao site do clube, recordando a exibição dos nazarenos frente ao Benfica, na Taça de Portugal: "Apesar de terem sido eliminados fizeram uma partida muito positiva e estiveram a vencer, perdendo por uma margem curta."

Quanto ao Benfica, que terminou a fase regular no 2º lugar a seis pontos dos leões, inicia o playoff com uma visita ao Quinta dos Lombos. "É uma equipa que tem muita força e vontade, mas temos de demonstrar o trabalho que fazemos diariamente. Todos os jogadores vão dar o máximo, com muita ajuda entre todos. Só assim poderemos sair de lá com a vitória", referiu Chaguinha ao site dos encarnados. Contudo, o Quinta dos Lombos quer fazer boa figura na sua estreia no playoff. "Temos de desfrutar destes jogos com a responsabilidade e motivação que nos caracterizou durante toda a época", afirmou o coordenador, Paulo Augusto, acrescentando: "Vamos lutar com as nossas armas e queremos mostrar que o 7º lugar não aconteceu por acaso e dificultar ao máximo a vida ao Benfica."

Autor: Nuno Miguel Ferreira