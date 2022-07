Oleg Shaytanov: «Continuamos motivados porque temos a possibilidade de chegar às medalhas»

Sendo certo que a Ucrânia saiu da meia-final com Espanha goleada por 9-0, Oleg Shaytanov, selecionador do conjunto de leste, enfatizou os aspetos positivos do jogo da sua equipa.

"Começo por dar os parabéns à Espanha. Não foi um jogo fácil para nós, mas sabíamos que íamos defrontar o campeão em título, logo não estávamos à espera de facilidades. As minhas jogadoras deram tudo em campo, infelizmente não conseguimos fazer melhor", vincou.

Oleg Shaytanov perspetivou ainda o jogo de atribuição do 3º e 4º lugar: "As jogadoras estão desiludidas com o resultado de hoje, mas sabíamos que os dois jogos seriam sempre muito importantes. Já estamos a pensar no próximo jogo e Continuamos motivados porque temos a possibilidade de chegar às medalhas".