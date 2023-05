Onze jogos de suspensão para jogador que causou derrame no pulmão a adversário

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu por unanimidade punir com 11 jogos de suspensão Nélson Oliveira, jogador da Associação Juventude Fiães, da III Divisão Nacional de futsal.A sanção incorre sobre "o jogador que, de forma livre, consciente e voluntária, bem sabendo da natureza da sua conduta, após sofrer um golo, se dirige para o jogador que o marcou, que se encontrava deitado no chão, e lhe agarra o pescoço com ambas as mãos, e ato contínuo lhe coloca o joelho sobre a zona do tórax, pressionando-lhe aquela zona do corpo, daí resultando, para o jogador agredido, a necessidade de ser imediatamente transportado ao hospital, onde lhe veio a ser diagnosticada uma contusão pulmonar, com derrame de sangue no pulmão", comunicou o CD.Além da conduta bárbara e violenta, com consequências graves para o agredido, fez o CD saber ainda que "o jogador que, de forma livre, consciente e voluntária, bem sabendo da natureza da sua conduta, após agredir jogador adversário e em consequência disso receber ordem de expulsão, pela amostragem de cartão vermelho, profere, na direção do 2.º árbitro, a expressão "[f]ilho da puta vais para a Distrital".Os incidentes, ocorridos no jogo com o CCC Ordem, realizado no dia 25 de março de 2023, resultaram na suspensão de onze jogos a Nélson Oliveira, da Associação Juventude de Fiães, sendo o clube punido com interdição do recinto por dois jogos, além de multa de 153 euros e perda da receita do jogo a favor do adversário.