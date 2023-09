Campeões europeus de futsal em sub-19 cantaram e Nininho Vaz Maia reagiu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A festa foi muita e ainda não parou. Ontem, após a conquista do inédito Campeonato da Europa de futsal sub-19, em que Portugal venceu Espanha por 6-2, os campeões europeus cantaram a música 'E agora' de Nininho Vaz Maia, num momento de descontração.Com vozes não tão bem afinadas quanto a qualidade de jogo que apresentaram na quadra, os jogadores, entre os quais Pedro Santos, Ricardo Marques, Diogo Silva e Lúcio Rocha, protagonizaram um momento que recebeu as atenções de todos, até de do próprio cantor, que fez questão de partilhar o momento nas suas redes sociais e parabenizar a conquista dos "putos".