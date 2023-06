Óscar Rosas assume comando técnico do CR Candoso/Natcal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Óscar Rosas vai assumir o comando técnico do CR Candoso/Natcal na temporada 2023/2024, em que o clube vimaranense voltará a disputar a Liga Placard de futsal.Depois de ter orientado o Unidos Pinheirense na época 2018/2019, Óscar Rosas regressa à atividade no CR Candoso/Natcal para substituir Henrique Passos.O experiente treinador, de 66 anos, conta ainda com passagens por JD Águas Santas e Rio Ave, neste caso como adjunto.