Pancadaria no Inatel de Braga

O duelo entre Turiz e Inter Fradelos, da 6ª e última jornada do apuramento de campeão do Inatel de Braga, disputado no sábado, foi interrompido na segunda parte devido a confrontos entre adeptos dos dois clubes.

Os desacatos começaram nas bancadas, passaram para o relvado e envolveram jogadores das duas equipas. Face à violência, o árbitro terminou o jogo com 1-1 no marcador, resultado que dava o título à equipa da casa, do concelho de Vila Verde, que entrou em campo com mais um ponto do que o adversário.

Como é hábito no Inatel, o jogo não teve policiamento, estando a segurança a cargo de uma empresa privada. A GNR foi chamada ao local e, à chegada, os agentes encontraram os ânimos já serenados e não efetuaram detenções, confirmou a Record fonte do Comando Territorial de Braga. O nosso jornal apurou ainda que não foram apresentadas queixas às autoridades. Tem agora a palavra a organização da competição, que terá de decidir qual o desfecho do jogo e, consequentemente, do campeonato.

Turiz e Inter Fradelos voltam a encontrar-se já no domingo, para disputarem a final da Taça Inatel, que terá lugar no Complexo Desportivo José da Costa Rodrigues, em Famalicão.