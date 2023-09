Pany Varela antevê ronda de elite: «Todos querem ser a seleção que venceu Portugal»

O ala internacional português Pany Varela garantiu esta quinta-feira, com a seleção já instalada na Finlândia, que o objetivo é terminar a qualificação da ronda de elite para o Mundial'2024 de futsal em primeiro lugar do grupo.

"Como sabemos, o nosso grupo tem equipas de muita qualidade. Não creio que haja jogos fáceis hoje em dia, mas temos bem claro qual é o nosso objetivo e vamos trabalhar diariamente, jogo após jogo, para ir conquistando os três pontos e acabar esta Ronda de Elite em primeiro lugar", adiantou o jogador.

Pany Varela falou antes do treino de hoje à tarde no Pirkkola Sports Hall, em Helsínquia, e a dois dias da seleção das quinas defrontar a Finlândia, em jogo do grupo E de apuramento, do qual também fazem parte a Geórgia e a Arménia.

"É uma equipa muito competitiva, muito forte fisicamente, que faz do seu jogo coletivo a sua grande arma. Já analisámos o adversário, conhecemo-los bem sobretudo depois dos jogos no Mundial'2021 e Euro'2022, mas estamos muito focados naquilo que temos de fazer", disse o jogador, na análise aos finlandeses.

O ala, de 34 anos, lembra que as conquistas de Portugal, que é bicampeão europeu e campeão mundial, não tiram o foco em relação àquilo que é preciso fazer.

"Todo o sucesso que nós alcançámos no passado acrescenta ainda mais responsabilidade e deixa os nossos adversários ainda mais motivados. As outras equipas olham para nós de forma diferente. Todos querem ser a seleção que venceu Portugal, que venceu os bicampeões da Europa, os campeões do Mundo e os vencedores da Finalíssima. Estamos muito empenhados em evitar que isso aconteça e em seguir nesta caminhada de sucesso. Temos de dar ainda mais de nós", justificou.

A seleção inicia no sábado a qualificação na Ronda de elite diante da Finlândia, em Vantaa, às 18h10 locais (16h10 em Lisboa), seguindo-se na próxima quarta-feira a receção à Geórgia, já em casa, em Viseu.

No apuramento, apenas o primeiro do grupo se qualifica diretamente para o Mundial, a disputar no Uzbequistão, enquanto os quatro melhores segundos classificados qualificam-se para um playoff, do qual sairão os últimos dois qualificados europeus.