Pany Varela e Ana Catarina Pereira nomeados para melhores atletas do ano de Vila Franca de Xira

A Gala de Mérito Desportivo vai ter lugar no Auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense, em Vila Franca de Xira, na sexta-feira, a partir das 21h30, para relevar os feitos individuais e coletivos do concelho ribatejano.Na 12ª edição do evento, há vários nomes maiores do desporto português, com destaque para os futsalistas Pany Varela (Sporting) e Ana Catarina Pereira (Benfica)."O evento pretende enaltecer os valores do desporto e destacar, no âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo, os melhores lugares obtidos em campeonatos regionais, nacionais e internacionais, correspondendo às distinções Pedro Alves, Carlos Lopes e Baptista Pereira. Entre títulos individuais e coletivos, estão envolvidos atletas de 15 clubes e de 13 modalidades", pode ler-se no comunicado da autarquia que promete distinguir 350 atletas de mérito do concelho vilafranquense do distrito de Lisboa.

Atleta Masculino do Ano

· Diogo Matos – Natação Adaptada – Sporting CP

· François Vie – Triatlo – Alhandra SC

· João Coimbra – Karaté - Escola de Karaté Pedro Duarte

· João Coelho – Atletismo – Sporting CP

· Pany Varela – Futsal – Sporting CP

Atleta Feminino do Ano

· Ana Catarina Pereira – Futsal – SL Benfica

· Angelina Voloshchuk – Ténis - AHEAD Clube de Ténis de Alverca

· Camila Neves – Natação Adaptada – Alhandra SC

· Inês Salgueiro – Karaté – Escola de Karaté Pedro Duarte

· Inês Rico – Triatlo – Alhandra SC

Atleta Revelação do Ano

· Afonso Ribeiro – Kempo – UDCAS

· Alexandra Neves – Karaté – FC Alverca

· Duarte Gomes – Atletismo – SL Benfica

· Luana Quaresma – Triatlo – Alhandra SC

· Tiago Valongo – Karaté – Escola de Karaté Pedro Duarte

Treinador do Ano

· Alexandre Santos – Futebol – Petro Luanda

· Nuno Grilo – Kempo – UDCAS

· Pedro Duarte – Escola de Karaté Pedro Duarte

· Rui Câncio – Canoagem – Alhandra SC/FP Canoagem

· Vitor Zabumba – Atletismo – FP Atletismo

Equipa do Ano

· AHEAD Clube de Ténis de Alverca – Ténis – Equipa Feminina Sub-14 e Sub-16

· Alhandra Sporting Clube – Triatlo – Estafeta Mista Cadete

· Futebol Clube Alverca – Futebol – Equipa Masculina Sub-17

· União Atlético Povoense – Futsal – Equipa Sénior Feminina

· União Desportiva e Cultural da Aldeia do Sobralinho – Kempo – Equipa