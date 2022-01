Pany Varela e o Europeu: «Vamos para lá com a mesma ambição e vontade de sempre»

O internacional português Pany Varela assegurou esta terça-feira que a seleção de futsal tem os pés bem assentes no chão e, mais do que se assumir como favorita no Euro'2022, vai procurar competir na máxima força nos Países Baixos.



"Isso dos favoritos, vamos deixar sempre para os especialistas nas estatísticas e nas análises. Eles que tratem disso, pois nós vamos tratar de nos preparar bem para os jogos e jogar. Muito mais do que falar em favoritismos antes do árbitro apitar, vamos preocupar-nos em preparar bem até esse momento, para depois competir. Depois, no final, fazem-se as contas", disse o jogador do Sporting, em declarações ao site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Pany Varela, que fez parte da equipa que conquistou o Euro2018 e o Mundial2021, salientou a importância desses triunfos na história lusa, mas fez questão de lembrar que nada disso vai ajudar Portugal a triunfar no próximo Campeonato da Europa.

"O que nós já conquistámos foi bom. Foi prazeroso e merecido, mas não vamos levar connosco [essas conquistas] para os Países Baixos. Acho que seria um erro querermos transportar alguma coisa. Temos é de voltar ao início do processo. Voltar a trabalhar mais do que tínhamos feito anteriormente, porque, se trabalharmos o mesmo, já não chega", vincou.

Ainda assim, o ala, de 32 anos, deixou uma garantia: "Vamos para lá com a mesma ambição e vontade de sempre, e sabendo muito bem que vamos ter de olhar jogo a jogo, dia a dia, até chegar ao momento competitivo que nós queremos."

Portugal encontra-se a estagiar em Rio Maior, sendo que a partir de hoje já conta com Bruno Coelho e Zicky, que foram reintegrados na seleção às ordens de Jorge Braz, depois de terem estado infetados com o coronavírus.

O Europeu2022 de futsal disputa-se em Amesterdão e Groningen, nos Países Baixos, de 19 de janeiro a 06 de fevereiro, com 16 seleções divididas em quatro grupos. Os dois primeiros classificados de cada grupo qualificam-se para os quartos de final.

Portugal, que venceu a última edição da prova, em 2018, na Eslovénia, está integrado no Grupo A, juntamente com os anfitriões, a Sérvia e a Ucrânia, tendo estreia marcada para 19 de janeiro, diante dos sérvios, antes de defrontar Países Baixos, em 23, e Ucrânia, em 28.

Até à partida para o Europeu, a seleção nacional vai realizar dois jogos de preparação em Rio Maior, ambos diante da Macedónia do Norte, nos dias 13 e 14 de janeiro.