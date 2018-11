Pany Varela renova com o Sporting

O jogador de futsal Pany Varela anunciou esta quarta-feira a sua continuidade na equipa do Sporting, sem revelar pormenores sobre a duração do vínculo com o clube, que representa desde 2016."Vou continuar a defender as cores do Sporting Clube de Portugal e conto com a vossa presença para continuar a festejar os títulos", disse o internacional português, num vídeo divulgado na página oficial das modalidades do Sporting no Facebook.Pany Varela, de 29 anos, que já passou por Benfica, Belenenses, Olivais e Fundão, conta no palmarés com um título de campeão europeu, uma UEFA Futsal Cup, quatro títulos de campeão português, quatro Taças de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça.