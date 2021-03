Particular entre Marrocos e Portugal em futsal cancelado

O particular de 8 de abril entre Marrocos e Portugal, em futsal, foi esta quarta-feira cancelado, devido à atualização das medidas relativas à pandemia de covid-19 naquele país africano.

Segundo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), "constrangimentos provocados pela pandemia de covid-19 impedem a deslocação da formação africana a solo luso".

A seleção orientada por Jorge Braz tinha anunciado na terça-feira os convocados para a partida, marcada para o Pavilhão Municipal Torre da Marinha, no concelho do Seixal.

Sem este encontro, Portugal vai disputar nesse dia um jogo treino com a Quinta dos Lombos, no mesmo local, para preparar o duplo confronto com a Noruega, nos dias 12 e 14 de abril, do grupo 8 de apuramento para o Euro2022, nos Países Baixos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.805.004 mortos no mundo, resultantes de mais de 128,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.848 pessoas dos 821.722 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.